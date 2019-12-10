Отца с сыном и котом выселили из квартиры в российском городе за грязь

В Перми судебные приставы выселили из трехкомнатной квартиры отца и сына, а также кота за нарушение санитарных правил и многотысячные долги по коммунальным платежам. Об этом сообщается на сайте местного управления Федеральной службы судебных приставов.

Граждане проживали в квартире на основании договора социального найма. При этом счета за жилищно-коммунальные услуги они не оплачивали, порядок не поддерживали. Со временем в помещении развелись тараканы, клопы и мыши. Соседи неоднократно жаловались на зловонный запах, исходящий из квартиры. В итоге городская администрация добилась расторжения договора соцнайма и выселения жильцов.

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Приставы, занимавшиеся выселением, отметили, что в квартире отсутствовал санузел, а на полу образовались горы бытового мусора. Должники между тем обрадовались исполнителям: взяв с собой кота, переехали в предоставленное им жилье меньшей площади, где, по их словам, наконец-то можно будет помыться.

Администрации города предстоит привести антисанитарную квартиру в порядок, после чего ее передадут нуждающимся в жилье.

В марте текущего года собственника квартиры в одном из жилых домов Омска обязали убраться в занимаемом помещении в течение месяца. На мужчину пожаловались соседи, которым надоел исходящий из квартиры неприятный запах. Жилище обследовали и обнаружили в нем горы бытового мусора.

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