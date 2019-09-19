В квартире россиянки нашли трех детей-маугли

Из квартиры жительницы города Набережные Челны изъяли троих мальчиков-маугли, сообщают «Челнинские известия».

Братья в возрасте 12, 8 и 4 лет не умеют разговаривать и обслуживать себя, страдают умственной отсталостью и различными заболеваниями. Их 32-летняя мать, которая работает уборщицей, практически не занималась детьми, выяснили инспекторы по делам несовершеннолетних. Мальчики не ходили ни в школу, ни в детский сад, не гуляли на улице. У них не было нормальной еды, одежды, игрушек и средств гигиены. В квартире царила антисанитария. У всех братьев разные фамилии.

Дети помещены в специальное учреждение под наблюдение врачей. Против их матери возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Она отпущена под подписку о невыезде.

В конце июня в Москве полиция изъяла двух девочек-маугли семи и восьми лет из семьи оккультистов-сатанистов.

В марте в квартире москвички нашли пятилетнюю девочку-маугли. Полицию вызвали соседи из-за постоянного детского плача. Ребенок жил в квартире, буквально заваленной горами мусора. В кожу на шее девочки вросла резинка для волос, которую потом пришлось удалять врачам. В июне мать ребенка ограничили в родительских правах, девочка находится в реабилитационном центре.

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