Фото «убитой» квартиры Лермонтова взволновало россиян

В интернет выложили фотографии дома № 61 по улице Садовой в Санкт-Петербурге, где в 1836-1837 годах жил поэт Михаил Лермонтов. Об этом пишут «Новые Известия».

На снимках хорошо видна лестничная клетка подъезда, в котором жил Лермонтов, а также квартира поэта, расположенная на втором этаже дома. Здание находится в аварийном состоянии: на снимках виден мусор в квартире и местах общего пользования, отстающие обои, отслаивающаяся краска, полуразобранный паркет и следы граффити на стенах.

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Снимки также были размещены в ряде сообществ «ВКонтакте» и вызвали негативный отклик российских пользователей интернета.

«Сразу видно, охраняется государством», — написал один из пользователей. «Ребят, у вас там что, война была?» — поинтересовался другой комментатор. «Вот он хату ушатал, конечно», — сыронизировал над состоянием квартиры, в которой когда-то жил Лермонтов, еще один пользователь.

Дом №61 по Садовой улице был признан аварийным и расселен в 2010 году. Здание находится на балансе Мариинского театра. Один из вариантов дальнейшей судьбы дома — восстановление с открытием в квартире Лермонтова филиала библиотеки имени поэта и мемориальной зоны.

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