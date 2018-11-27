Бывшая квартира Максима Горького нашла покупателя за несколько часов

В Санкт-Петербурге найден покупатель на квартиру, где в период с 1914-го по 1921 год жил известный советский писатель Максим Горький. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на одного из петербургских риелторов.

Как заявил телеканалу мужчина, клиент, пожелавший приобрести историческое помещение, объявился в течение суток после вывода объекта на рынок. «Там вообще очень крутой дом в плане культуры. Очень редкое предложение на рынке», — отметил риелтор. Он не стал называть имен владельца недвижимости и покупателя, сославшись на конфиденциальность информации.

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О том, что в Петербурге продают жилое помещение, где прежде обитал знаменитый писатель, стало известно 20 ноября. Квартиру с видом на Александровский парк и Петропавловскую крепость оценили в 11,5 миллиона рублей. 52-метровый объект располагается в доме №23 на Кронверкском проспекте.

По данным риелторов, в 1914 году писатель жил на шестом этаже здания, а в декабре 1917-го он переехал на четвертый этаж этого же дома в квартиру №8. В сентябре 1920-го именно в ней он принимал английского писателя Герберта Уэллса.

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