Квартиру Максима Горького выставили на продажу за 11 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге продается квартира, где в период с 1914 по 1921 год жил известный советский писатель Максим Горький. Об этом говорится в сообщении агентства недвижимости MegaAgent, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Помещение с видом на Александровский парк и Петропавловскую крепость предлагают покупателям по цене 11,5 миллиона рублей. Объект располагается в доме №23 на Кронверкском проспекте.

По данным риелторов, в 1914 году писатель жил на шестом этаже здания, а в декабре 1917-го он переехал на четвертый этаж этого же дома в квартиру №8. Это место быстро стало литературным и общественно-политическим центром Петербурга.

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В настоящее время объект претерпел значительные изменения. «Квартира, которую снимал писатель, сейчас разделена на три — №№8, 16 и 43. Виной тому являлось сначала расселение барских квартир, а затем и расселение коммуналок, но одно несомненно — квартира, которая сейчас выставлена на продажу, является частью той, которую снимал Максим Горький», — отмечается в сообщении.

В MegaAgent также сообщили, что именно в этой квартире Горький в сентябре 1920 года принимал английского писателя Герберта Уэллса.

Общая площадь объекта — 52 квадратных метра.

По данным портала «Мир квартир», имеющимся в распоряжении редакции «Ленты.ру», в среднем квартира в Санкт-Петербурге в ноябре 2018-го стоит семь миллионов рублей. Самые дорогие объекты представлены в Петроградском районе города, самые дешевые — в Колпинском.

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