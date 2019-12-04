Россиянам дали советы по выбору новогодней ели

Живая ель сорта нобилис — лучшее дерево для украшения дома к новогодним праздникам. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала ландшафтный архитектор компании Primula Полина Соломатина.

Одно из достоинств такой ели — она долго не будет осыпаться. Дерево хорошо простоит минимум целый месяц, утверждает специалист. Однако нобилис можно купить только в специализированных магазинах, а стоит она от 10 тысяч рублей. К тому же высота таких елей редко превышает два метра, что может разочаровать любителей больших деревьев.

Если же ель планируется покупать на обычном базаре, то следует помнить об экологичности, рекомендует Соломатина. Ландшафтный архитектор посоветовала взять пример с Европы. «Там используют натуральные ели. На праздники высаживают их в декоративные горшки и поливают. После праздников высаживают их у себя на участках или отдают в питомник. Это очень интересный тренд, который имеет в себе высокий смысл», — поделилась эксперт.

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