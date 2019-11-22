Названы худшие подарки для нелюбимых родственников

Пользователи Reddit поделились идеями подарков, которые они охарактеризовали как «пассивно-агрессивные». Комментаторы порекомендовали преподносить их недругам или неприятным родственникам.

Юзер под ником llcucf80 предложил дарить неприятным людям подарочные карты небольшого номинала в сеть роскошных магазинов. MrBnDaBois посоветовал преподносить муляжи таких карт, чтобы одариваемый попал в глупое положение. Пользователь MysticMom16 предположил, что лучшим вариантом будет книга о том, как стать лучше. Wndrwmn8901 рассказал, что можно купить головоломку, тайно убрать из нее фрагмент и склеить коробку для подарка.

Artemiseus предложил множество идей, среди которых — билеты на мероприятие, проходящее в неудобное время, курс массажа в нескольких часах езды от дома получателя, подписка на ненужный журнал, кактус, дешевые носки, заведомо скучная книга или фото дарителя в рамке. Его поддержал другой комментатор, заметивший, что на одной из ферм можно за небольшую сумму назвать одну из дойных коров в честь любого человека, и подарить это «спонсорство» знакомому. Black_Bud предположил, что лучше всего подарить шикарную корзину гигиенических средств — с дезодорантами, зубными щетками и освежителями дыхания. Многие поддержали эту идею.

Пользователь Qkddxksthsuseks посоветовал дарить недругам жевательный мармелад без сахара, так как он обладает слабительным эффектом. Юзер outoftouch49 посчитал, что правильнее сделать добрый поступок: «Лучшее, что вы можете сделать, — это преподнести им что-то чрезвычайно продуманное и приятное. Это абсолютно уничтожит их, потому что они либо должны признать, что могут ошибаться в вас, либо убедить себя, что им не нравится подарок», — пояснил он.

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