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Раскрыты самые надежные способы защитить имущество от кражи

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Пользователи Reddit перечислили способы, с помощью которых можно защитить деньги и ценные вещи от воров. Тред с их комментариями набрал больше 50 подозрительных отметок и выбился в топ ресурса.

Многие порекомендовали не прятать ключ рядом с дверью, как зачастую делают жильцы. Юзер Auferstehen78 также советовал не размещать дорогую технику так, чтобы ее было видно из окон. Комментатор Azzia_hey добавил, что не стоит сообщать всем подряд о запланированных длительных поездках, во время которых никого не будет дома.

Пользователь AlphaTangoFoxtrt посоветовал владельцам частных домов закрывать хозяйственные пристройки, так как воры могут не только украсть хранящиеся там вещи, но и использовать инструменты для взлома. Ограбивший юзера Doesitmatter83 вор обыскал стенной шкаф, ящики стола, прикроватные тумбочки и мебель в прихожей. Комментатор пришел к выводу, что именно здесь не стоит прятать ценности.

Кроме того, юзеры назвали места, которые больше всего подходят для того, чтобы надежно спрятать имущество. Ban_me_daddyy рассказал, что деньги и украшения можно хранить за ненастоящими розетками. Downwarddawg поделилась опытом своего родственника, который купил коробку для украшений и наполнил ее дорого выглядящей бижутерией. Мужчина посчитал, что вошедшие в его дом воры с высокой долей вероятности схватят именно ее, а дальше искать не будут.

Юзер Dalaigh93 вспомнил, что его мать прятала ценные вещи за стиральной машиной, которую было тяжело сдвинуть с места. Мать Kaleopolitus хранила драгоценности в коробочке из-под специй, которую ставила среди других подобных коробок в шкафу. Shocksalot123 посоветовал прятать деньги в пустой огнетушитель.

Ранее юзеры Reddit поделились способами определить плохого работодателя во время собеседования. Одни обращали внимание на атмосферу в коллективе, а другие — на стремление проводившего собеседование сотрудника скрыть истинный размер заработной платы.

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