Родители захотели заняться сексом втайне от детей и смутили дочь-лунатика

Падчерица пользователя Reddit c ником OnlyRacistOnReddit случайно стала свидетельницей того, как мать с мужем занимаются сексом. Как рассказал юзер в своем посте на сайте, это произошло из-за того, что 20-летняя девушка страдает лунатизмом.

Мужчина пояснил, что они с женой обычно занимались сексом посреди ночи или рано утром, пока дети спят. Когда дочь супруги внезапно зашла в комнату, сначала ее заметил OnlyRacistOnReddit.

«Моя падчерица просто стоит, казалось бы, целую вечность, а потом говорит "твою мать" еще раз и еще раз, выходит из комнаты и идет к себе», — заявил мужчина. По его словам, мать заметила дочь в комнате, только когда услышала ее голос.

Спустя время супруги обсудили с девушкой инцидент и прояснили ситуацию. Дочь не стала утаивать, что и сама ведет половую жизнь, и задала родителям несколько интересующих ее вопросов.

Ранее на Reddit стал популярным пост, в котором мать просила совета у пользователей по поводу поведения своей дочери. Женщина беспокоилась, что девушка могла заниматься проституцией.

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