Мать заподозрила юную дочь в занятии проституцией и попросила совета в сети

Пользовательница Reddit рассказала, что заметила в поведении 20-летней дочери странности, из-за которых подозревает ее в занятии проституцией. В комментариях многие посчитали, что опасения 41-летней женщины вполне обоснованы.

Она отметила, что девушка живет не очень далеко от нее в отдельной квартире. «Однажды видела ее на улице у бара, с мужчиной сильно старше ее, наверное, больше 50 лет. Он обнимал ее, она положила голову на его плечо. Они сблизились для поцелуя», — заметила юзер. По словам женщины, на тот момент особого значения она этому не придала.

Однако после этого пользовательница узнала от бывшего мужа, проживающего в другом месте страны, что видел их дочь рядом с мотелем. «Она ведь тут рядом живет, зачем ей нужно было находиться в мотеле?» — задалась вопросом мать. Она вспомнила и о третьей ситуации, после которой и появились подозрения.

«Мы пошли с подругой в бар, и там неожиданно я встретилась с дочерью. Парню, с которым она была, я бы дала лет 29-30. Но он был такого неприятного, странного вида. Моя дочь — очень привлекательная, а вот он был совершенно непривлекателен, полная противоположность», — рассказала она. Мать подчеркнула, что они, увидев друг друга, не стали общаться — было заметно, какой дискомфорт та испытала.

Женщина сообщила, что планирует спросить дочь напрямую, занимается ли она проституцией. По ее словам, эти подозрения связаны еще и с тем, что у девушки случаются финансовые проблемы из-за низкооплачиваемой работы. В комментариях многие посчитали, что это правильный шаг. При этом юзеры посоветовали ей излишне не давить в разговоре. Пользовательница stepdadjenkins отметила, что дочь необязательно признается, даже если это правда. По ее словам, не все девушки готовы честно сказать об этом.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как сравнил свою 24-летнюю девушку с эскортницей из-за ее нарядного вида. 32-летний мужчина пояснил, что чувствовал себя неловко, однако возлюбленную его слова расстроили.

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