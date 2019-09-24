Мужчина сравнил желавшую понравиться ему девушку с эскортницей и оплошал

Пользователь Reddit с ником TheGreenNinja2 рассказал, как сравнил свою 24-летнюю девушку с эскортницей из-за ее нарядного вида. 32-летний мужчина пояснил, что чувствовал себя неловко.

По словам юзера, они встречаются уже около года и до недавнего времени у них не было проблем. В тот вечер они решили отметить его день рождения в недорогом сетевом стейк-хаусе.

«Я был в одежде, в которой пришел на работу — джинсы, рубашка с пуговицами. Моя девушка же хотела выглядеть хорошо для меня, потратила на это 2-3 часа», — объяснил он. Возлюбленная пришла на ужин с необычной прической, в облегающем черном платье и на каблуках.

Мужчина понял ее желание порадовать его, но добавил, что весь вечер чувствовал себя очень некомфортно. «То, как я был одет и как она. Я заметил, что люди смотрели на нас. Вероятно потому, что выглядело это, будто я нанял эскортницу», — рассказал пользователь.

Через несколько дней он поделился с ней своими соображениями. «Я сказал ей, что есть тысячи причин, почему я ее люблю и внешность лишь одна из них», — отметил юзер. Однако девушку его слова расстроили.

В комментариях к посту многие пользователи посчитали глупостью со стороны юзера такое сравнение. Посетитель сайта с ником lending_ear удивился, что рассказчик первым делом подумал, что со стороны он выглядит как человек, который платит женщине деньги за компанию. «Твоя девушка имеет право носить то, что хочет. Нравится это тебе или нет. И самое главное — она не должна стыдиться этого», — добавил он. Юзеры отметили, что взгляды посторонних вряд ли были осуждающими, напротив — окружающие оценили эффектный внешний вид его спутницы.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как испортил отношения с девушкой, посмеявшись над ее презентацией в PowerPoint, в которой она использовала свои обнаженные снимки.

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