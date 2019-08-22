Эскортница рассказала о сексе и разговорах за деньги через Tinder

Пользовательница Reddit с ником BobNelsonsBoyfriend рассказала о своем опыте свиданий и секса за деньги. Партнеров она находила через приложение для знакомств Tinder. Также девушка составила статистику по итогам своей деятельности за полгода.

Согласно данным, опубликованным на сайте, за шесть месяцев она просмотрела более девяти тысяч анкет мужчин, из них лишь 1,2 тысячи она выразила симпатию свайпом вправо. Тысяча парней ответили ей взаимностью.

Она пояснила, что во время общения намекает на то, что оказывает секс-услуги за деньги. В результате 874 человека отказались платить ей. 85 мужчин согласились на ее условия: с 10 из них она провела интимный видеозвонок, с 75 — встретилась лично.

По словам девушки, в 62 случаях личного знакомства итогом был секс, остальные 13 свиданий завершились лишь разговорами. Она пояснила, что далеко не все платят именно за интим, иногда достаточно разговоров и совместного времяпрепровождения.

Юзер в комментариях также сообщила, что проживает в Сан-Франциско и уже имеет достаточный опыт, чтобы понять, с кем стоит встречаться, а с кем нет, еще на этапе просмотра анкет. Девушка заметила, что ее деятельность ничем не отличается от обыкновенной проституции.

Ранее в августе сообщалось, что самый популярный мужчина в Tinder модель Стефан-Пьер Томлин (Stefan-Pierre Tomlin) начал встречаться с девушкой, с которой познакомился не в приложении.

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