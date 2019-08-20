Самый завидный жених Tinder обрел счастье в реальной жизни

Самый популярный мужчина в Tinder модель Стефан-Пьер Томлин (Stefan-Pierre Tomlin) из Великобритании начал отношения с девушкой, с которой познакомился не в приложении. Об этом пишет Metro.

Томлин в настоящий момент встречается с певицей Наташей Бун (Natasha Boon), которая ранее участвовала в шоу талантов «X-Фактор». Бун отметила, что ей нравится веселый и дружелюбный характер парня, а также его уважительное отношение к людям. Томлин в свою очередь сказал, что уже задумывается о создании с девушкой семьи, если их отношения и дальше будут складываться хорошо.

Пара встретилась в апреле 2019 года на вечеринке, куда их пригласили общие друзья. По словам мужчины, они много говорили, а потом всю ночь переписывались. «У меня были бабочки в животе, а это для меня ненормально», — вспоминает он.

Томлин рад, что познакомился со своей возлюбленной не в Tinder. До этого у него не складывались отношения с девушками, которых он находил в приложении. Мужчина признался, что большинство их них были заинтересованы в его славе, а не в личных качествах.

Британец получил звание самого популярного мужчины в Tinder в 2017 году. За два года его лайкнули 14,6 тысяч людей.

Ранее, Томлин раздал советы о том, когда и как лучше всего искать пару в приложении.

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