Определено беспроигрышное время для поиска пары в Tinder

Стефан-Пьер Томлин (Stefan-Pierre Tomlin), известный как самый популярный парень в приложении для знакомств Tinder, дал советы по поводу того, когда и как лучше всего искать пару, сообщает The Sun.

29-летний телеведущий и модель из Лондона отметил, что стал популярен в Tinder благодаря своему активному участию в приложении. По его словам, есть несколько основных правил, которые помогут каждому в поиске пары.

Томлин посоветовал просматривать анкеты в воскресенье днем. Воскресенье в 14 часов — самое популярное время, уверен он. Он добавил, что в выходные в целом больше пользователей заходят в Tinder, но именно в выбранный им период большинство людей находятся дома после субботних развлечений и думают о планах на ближайшую неделю, в том числе и о возможных свиданиях.

По его словам, еще одно идеальное время для поиска пары — в будни после 22:30. Томлин пояснил, что многие пользователи перед сном смотрят фотографии в Instagram, а заодно после заходят в Tinder, чтобы просмотреть анкеты. Эксперт заметил, что многие не проверяют приложение регулярно, поэтому зачастую ответить могут именно вечером.

Самый популярный парень в Tinder также посоветовал использовать желтый или синий цвета для своей главной фотографии в анкете. По его словам, так можно выделиться среди остальных в приложении. Он также уверен, что стоит включить фотографию из отпуска, но при этом не добавлять групповые снимки на первое фото профиля.

Ранее фотографы из США рассказали о том, как лучше снять фото для профиля в Tinder. По их словам, лучше всего для главного фото будет использовать портретный снимок.

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