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69-летний импозантный любитель макарон покорил женские сердца в Tinder

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Фейковый аккаунт мужчины в Tinder привлек внимание пользовательниц соцсетей. На сайте Imgur появились скриншоты анкеты 69-летнего разнорабочего Билла (Bill) с его фотографиями.

Пользовательница под ником DuchessMurderteeth, судя по всему, в шутку сама создала анкету. На это указывает то, что в скриншотах переписка ведется от лица Билла, а расстояние до юзера — минимальное.

В профиле Билла указано, что он «одинокий привлекательный мужчина и ищет женщину, которая будет готовить ему ужин». «Моя любимая еда — макароны с сыром, но только не те, что делает компания Kraft», — заметил мужчина. Он также добавил, что водит Chrysler LeBaron и любит слушать группу Hall and Oats.

Особенно впечатлили пользовательниц фотографии Билла. На одной он продемонстрировал свою фигуру, а на другой похвастался футболкой с изображением собаки и надписью I love my Weiner, которую можно также перевести как «Люблю свою сосиску».

Некоторые пользовательницы вступали в переписку с Биллом. Одной из них по имени Лорен (Lauren) он написал, что ищет женщину, которая отлично готовит, и напомнил о своей любви к макаронам с сыром. Она сообщила, что никогда не слышала о Hall and Oats, чем раздосадовала Билла. «Лорен, кажется у нас так себе начало, бог ты мой», — написал он в ответ.

Ранее пользователь Reddit рассказал сообществу, что уже будучи женатым установил приложение для знакомств Tinder и обнаружил там анкету супруги.

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