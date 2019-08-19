Девушка в Tinder задала главный вопрос перед свиданием и нашла понимание в сети

Пользователь Tinder опубликовал на Reddit скриншот своей переписки с девушкой в приложении для знакомств. Еще до того, как договориться о первом свидании, она задала ему необычный вопрос.

В диалоге в Tinder девушка в самом первом сообщении поинтересовалась у парня, какого размера его пенис. При этом она согласилась, что «сильно поспешила с таким вопросом». По словам пользовательницы приложения, такой интерес связан с тем, что ей физически неприятны слишком большие размеры мужских гениталий.

Автор поста в шутку прокомментировал скриншот фразой «настало его время». Девушке он ответил: «Не, не волнуйся, мой пенис чертовски мал».

Пользователи Reddit засомневались в реальности такой истории. Однако несколько девушек в комментариях рассказали, что у них тоже были подобные трудности.

Ранее в августе пользователь Reddit снискал славу, рассказав о том, как убедительно объяснил девушке в Tinder, зачем ей присылать ему интимные фото.

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