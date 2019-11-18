Девушка украла чужие конспекты и лишилась шанса закончить школу

Пользовательница Reddit под ником InBetweenStudent отомстила подруге за то, что она без разрешения взяла ее конспекты. Это лишило ее шансов успешно сдать выпускные экзамены в школе. По мнению многих юзеров, девушка поступила справедливо.

InBetweenStudent объяснила, что ее подруга Алисия часто выставляет себя жертвой обстоятельств и не несет ответственности за свои действия. Автор поста добавила, что ее приятельница начала готовиться к финальному экзамену только за два месяца, поэтому не успела выучить все как следует.

Незадолго до экзамена InBetweenStudent обнаружила пропажу конспектов по математике из своего шкафчика. Сначала она испугалась, что потеряла их, но спустя неделю выяснила, что их без спроса взяла Алисия. Девушка призналась в этом без раскаяния и угрызений совести, что сильно задело InBetweenStudent.

Она не дала волю своему гневу сразу, а разработала план мести. Она знала, что Алисия снова будет просить у нее конспекты, и отправляла ей неверную информацию. В результате InBetweenStudent получила за финальную работу 5,38 по шестибалльной шкале, а Алисия — 3,21.

По словам пользовательницы, ее подруга не сдала экзамен и осталась на второй год. InBetweenStudent не раскаивалась в своем поступке, потому что считала Алисию виноватой. По мнению девушки, если бы ее подруга читала учебники, а не пользовалась чужими конспектами, она бы сдала экзамен.

Большинство пользователей одобрили поступок InBetweenStudent. «Такое чувство, что она не планировала прилагать усилий для получения диплома. Никакого сочувствия», — писал юзер Iamnotroberts. «Она не училась и не заслужила оценку», — заключил Queenofptfo.

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