Девушка тайно добавляла в блюда сестры секретные ингредиенты и разгневала мать

Пользовательница Reddit с ником Vera1995_ тайно добавляла в еду сестры овощи, чтобы улучшить ее рацион. Мать девушки не одобрила такое поведение, однако большинство юзеров позитивно оценили ее поступок.

По словам Vera1995_, ее сестра весит больше 77 килограммов при росте в 157 сантиметров. У нее диагностирован преддиабет, при этом мать и бабушка девушки страдают диабетом. Vera1995_ призналась, что обеспокоена состоянием здоровья сестры и пыталась ей помочь, заинтересовав ее в различных видах спорта, однако ее усилия были тщетны.

Пользовательница отметила, что сестра не употребляет в пищу овощи и фрукты, кроме бананов и картофеля. В связи с этим девушка решила тайно улучшить рацион сестры.

На завтрак она делала ей смузи из фруктов и овощей, объясняя их зеленый цвет добавлением японского порошкового зеленого чая матчи. Также девушка готовила «сырный» соус из тыквы и моркови с дрожжами для вкуса и добавляла мелко нарезанную цветную капусту в жареный рис.

Vera1995_ пояснила, что хотя ее блюда были вкусные, сестра отказалась бы их есть, если бы узнала, что в их состав входят овощи. Когда мама раскрыла план девушки, она назвала ее действия неэтичными и отстранила от готовки. Пользовательница в ответ заявила, что мама недостаточно беспокоится о здоровье дочери.

Многие юзеры поддержали Vera1995_. «Честно говоря, отказ мамы готовить для сестры более здоровые блюда похож на пренебрежение интересами ребенка», — писал Auberus. «Если бы она была веганом, а ты подсовывала бы ей мясо, это другое дело, но я не вижу проблемы в том, что она поест немного овощей», — считал Moremattymattmatt.

Ранее пользователь Reddit едва не погиб, съев кончики куриных крыльев. Он попал в больницу с разрывом пищевода.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!