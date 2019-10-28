Женщина решила стать шеф-поваром и раскрыла обман друзей

Пользовательница Reddit с ником CoralMansion рассказала, что одна из ее лучших подруг решила уйти с работы и стать профессиональным шеф-поваром. По словам женщины, приготовление блюд было давним хобби приятельницы, но еда у нее получалась не самой вкусной.

CoralMansion призналась, что всегда поддерживала начинание подруги, как и другие близкие ей люди, однако не говорила приятельнице о том, что ее блюда были отвратительными. Пользовательница отметила, что, вероятно, у женщины проблемы с обонянием и вкусом.

Автор поста рассказала, что две недели назад была приглашена на ужин, во время которого подруга объявила о решении уйти с хорошо оплачиваемой работы и стать профессиональным шеф-поваром. Пока хозяйка была занята на кухне, она пообщалась с другими гостями и узнала, что блюда женщины не нравятся практически всем.

Позднее пользовательница решила побеседовать с подругой наедине. Она пояснила, что ее занятия кулинарией — прекрасное хобби, но приготовленные ей блюда не дотягивают до уровня ресторана. В связи с этим CoralMansion порекомендовала приятельнице не рисковать финансовым благополучием. «Она выслушала, не сказав ни слова, затем уверенно попросила меня уйти. С тех пор пока с ней не общалась», — заметила CoralMansion.

В комментариях многие поддержали автора поста, сказавшую правду подруге. Юзер Thelostnewb подчеркнула, что это был правильный шаг, особенно если беседа была вежливой, а пользователь намерена и дальше поддерживать подругу. Некоторые подчеркнули, что в данной ситуации ошибкой было то, что люди обманывали женщину, чтобы не расстраивать ее.

Ранее пользователи Reddit обратили внимание на женщину, которая заставила друзей своего сына подписывать контракт перед ночевкой у них дома. Юзеры в комментариях заявили, что считают контракт «безумным».

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