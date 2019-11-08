Мужчина съел кончики куриных крыльев и едва не погиб

Пользователь Reddit под ником Allirix рассказал о том, как попал в больницу после того, как съел кончики куриных крыльев. Его пост набрал более 32 тысяч лайков.

Allirix рассказал, что попробовал кончики крыльев, так как кто-то сказал ему, что они хрустящие. После еды он почувствовал, что в горле что-то застряло. Юзер попытался разрешить ситуацию самостоятельно, съев кусок хлеба и выпив немного жидкости.

Однако на следующее утро он проснулся и ощутил сильную боль в груди и горле. Пользователь отправился к врачу. После проведенного рентгена выяснилось, что у Allirix произошел разрыв пищевода. Из-за этого он даже не мог полноценно дышать.

Мужчина узнал, что такое случается крайне редко, и 20 процентов людей с подобным диагнозом умирают. Он рассказал, что ему придется остаться в больнице еще как минимум неделю.

Ранее пользователь Reddit с ником AurumJo рассказал, как засунул камень в ухо и 13 лет жил с ним. Так как проблему не могли решить ни родители, ни врачи, в итоге он успешно извлек камень самостоятельно.

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