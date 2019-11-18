Женатый мужчина засмотрелся на женскую грудь и попал в аварию

Муж пользовательницы Reddit с ником ThrowRAnametaken попал в аварию из-за того, что смотрел на рекламный билборд, где была изображена женщина с глубоким декольте. По ее словам, это далеко не первый подобный случай.

36-летняя супруга объяснила, что 35-летний мужчина часто засматривается на грудь других женщин, даже если она рядом. ThrowRAnametaken делала ему замечания, но муж практически никогда не признавал свою вину. Он уверял ее, что задумался или рассматривал одежду.

Когда пара вместе с ребенком ехали в машине по шоссе, внимание мужа в очередной раз привлекла женская грудь. Он заметил ее на билборде, расположенном по другую сторону дороги, поэтому не видел, что происходит на трассе. Мужчина потерял управление, автомобиль врезался в бетонное ограждение. Авария повлекла за собой еще одно ДТП с участием двух других машин.

На место прибыла полиция, и мужчина сообщил им, что задремал за рулем, однако жена понимала, что это не так. Юзер призналась, что сильно разозлилась на супруга, так как он в очередной раз не смог себя контролировать и таким образом поставил под угрозу жизнь всей семьи.

Многие пользователи сети поддержали ThrowRAnametaken и осудили поведение ее мужа. «Ему нужно задуматься о посещении секс-терапевта, чтобы справиться со своей нездоровой привычкой. Очевидно, что она оказывает негативное действие на него и окружающих», — рекомендовал Somethingawfu1.

Ранее на Reddit стала популярной история о том, что девушка тайно добавляла в еду сестры овощи, чтобы улучшить ее рацион. Ее мать не одобрила такое поведение, однако большинство юзеров позитивно оценили ее поступок.

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