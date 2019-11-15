Парень отказался удалять интимные фото своей бывшей и прослыл мерзавцем

Пользователь Reddit признался, что хранит у себя интимные фотографии бывшей девушки и не собирается их удалять. Парень попросил оценить, характеризует ли это его как негодяя. Сообщество Reddit подтвердило, что он поступает как мерзавец.

По словам рассказчика, отношения с девушкой продлились шесть лет. Однажды в качестве подарка она прислала ему серию фотографий, которые он не стал удалять с телефона даже после расставания. «На них она предстает в образе с особым фетишем, к которому я испытываю влечение», — написал юзер. Он отметил, что девушка на фото не полностью голая, но снимки при этом носят сексуальный характер.

Незадолго до публикации на Reddit бывшая девушка попросила парня удалить снимки с его телефона. Она объяснила, что чувствует себя некомфортно из-за того, что он до сих пор не избавился от ее эротических фото.

Однако автор рассказа признался, что не собирается исполнить просьбу бывшей. Он подчеркнул, что не будет публиковать их в сети или делиться с кем-то посторонним, а потому не видит проблемы в том, что снимки до сих пор находятся у него.

Бывшую пассию рассердило нежелание героя истории выполнить ее просьбу, она назвала парня мерзавцем. В комментариях под постом многие с ней согласились. Юзер smarschy заметил, что стоит проявить уважение к бывшей возлюбленной, так как «она не порнозвезда». По мнению snugglesmacks, хранение таких фото опасно и тем, что гаджет могут украсть или взломать и в итоге получить доступ к этим кадрам. Позднее автор поста изучил отзывы и согласился с тем, что был не прав. Он пообещал удалить интимные фотографии, а также извиниться за свое поведение.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как непреднамеренно сильно испугала своего бойфренда, устроив ему свидание в доме бабочек. Девушка хотела сделать партнеру приятный сюрприз, но оказалось, что у него фобия, связанная с чешуекрылыми.

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