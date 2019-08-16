Девушка случайно осуществила худший кошмар парня и довела его до тошноты

Пользовательница Reddit с ником Rkgk13 случайно сильно испугала своего бывшего бойфренда, устроив ему свидание в доме бабочек. Об этом она рассказала в посте, набравшем больше 27 тысяч лайков.

По словам девушки, она сделала парню сюрприз и повела его сначала на пикник, потом в зоопарк и затем в дом бабочек. Она была уверена, что возлюбленный будет в восторге от увиденного, однако как только пара зашла в помещение с насекомыми, парень побледнел.

«Он съеживался и сжимал мою руку каждый раз, когда мимо пролетала бабочка», — писала Rkgk13. Сначала бойфренд не объяснял девушке, что случилось, а пытался взять себя в руки, но у него это не получилось. Спустя несколько минут он кинулся бегом к выходу. В этот момент за ним бросились сотрудники, которые хотели проверить, не украли ли он одно из насекомых.

Девушка догнала парня у пруда, где его стошнило в урну. Она извинилась, но бойфренд сказал, что это не ее вина. Он не сказал ей о своей фобии, потому что эта тема никогда не поднималась в разговоре. Пользовательница призналась, что осмелилась сделать парню сюрприз только спустя месяцы, но и он не удался.

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