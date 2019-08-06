Женщина случайно отравила девушку сына и была раскритикована в сети

Пользовательница Reddit с ником SweNon рассказала, что отравилась по вине матери своего бойфренда, и спросила у юзеров, справедливо ли будет, если она попросит ее оплатить свои медицинские расходы.

По словам SweNon, мать ее парня приготовила пирог из ягод, которые выросли на ее ферме. Девушка призналась, что и она, и ее молодой человек почувствовали странный запах, о чем предупредили хозяйку дома. В ответ на это замечание она обиделась и заверила, что с пирогом все в порядке.

Спустя примерно полчаса после того, как пирог был съеден, все почувствовали себя нехорошо и вызвали скорую помощь. Девушка не была постоянным жителем этой страны, поэтому медицинское обслуживание обошлось ей дороже, чем остальным, — в 700 евро (примерно 51 тысяча рублей).

Родители SweNon посоветовали ей попросить денег у матери молодого человека, так как она была виновна в произошедшем. Когда девушка обратилась к женщине с такой просьбой, та восприняла это как обиду. Парень пользовательницы, по ее словам, старается не занимать чью-либо сторону, так как не хочет портить отношения с матерью.

Большинство юзеров поддержали девушку и осудили ее молодого человека. «Она могла хотя бы предложить разделить оплату, а она заявляет, что полностью невиновна, а ведь это совсем не так», — написал один из пользователей. «Ей нужно было быть более осторожной, когда готовила. А твой парень должен был осудить свою мать за то, что из-за нее все заболели, а ты понесла финансовые потери», — рассудил другой.

Ранее в августе девушка спросила у юзеров Reddit, правильно ли она делает, что осуждает «каминг-аут» гетеросексуальной сестры.

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