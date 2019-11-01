Женщина стала секс-зависимой из-за соцсетей и годами меняла сотни партнеров

Бывшая секс-наркоманка Лори Джейд Вудрафф (Laurie Jade Woodruff) рассказала, что из-за зависимости от Instagram она постоянно испытывала потребность заниматься сексом с незнакомцами. Ее историю приводит таблоид The Sun.

По словам 30-летней Вудрафф, соцсеть стала площадкой, полной соблазна. «В худшем случае я была одержима сексом с незнакомцами, а социальные сети сделали это невероятно простым. Забудьте о том, чтобы сходить в бар или занимать время дорогими приложениями для знакомств, Instagram поможет за считанные минуты бесплатно, не выходя из дома», — пояснила она.

Вудрафф призналась, что у нее было от 100 до 200 партнеров, и во времена, когда зависимость одолевала ее, у нее было два-три новых партнера в неделю. «Для меня секс был быстрым решением. Я чувствовала себя опустошенной и жаждала близости», — вспоминает она.

Женщина рассказала, что выкладывала провокационные снимки и сразу получала множество комплиментов от мужчин, в том числе эротического содержания. Такая легкость привлечения внимания, по ее мнению, и оказала на нее вредное влияние. Чтобы осознать это, ей понадобились годы. Издание отмечает, что многие блогеры превратили публикацию снимков в прибыльную работу, но для некоторых, как в случае Вудрафф, это вызвало болезненную сексуальную зависимость.

«Я чувствовала себя бессильной в контроле желаний — я просто не могла насытиться, поэтому мне все время нужны были новые мужчины», — призналась она, пояснив, что в глубине души мечтала о глубоких постоянных отношениях, основанных на любви. При этом, замечает женщина, она вообще не обращала внимание на свою собственную безопасность, связываясь с незнакомцами. «Я до сих пор не могу поверить, что делала это», — призналась она.

В итоге женщина попала в ситуацию, которая заставила ее обратиться за помощью. Парень, казавшийся ей прекрасным, оказался грубым и сильно напугал ее при личном общении. Она призналась, что в конце встречи пулей вылетела на улицу, задавая себе вопрос, как она могла так поступать. Женщина в тот же день записалась на 12-ступенчатую программу, помогающую анонимно лечиться от секс-наркомании. В рамках лечения она перестала публиковать фото в Instagram. Сейчас у женщины появились стабильные постоянные отношения.

Ранее пользователь Reddit признался, что рассказал о плохом поведении своей бывшей девушки ее новому избраннику. Комментаторы оправдали его поступок.

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