Сексуальные утехи пары закончились арестом женщины

Пользовательница Reddit под ником WorkingWife4 рассказала, что случайно поранила мужа каблуком во время сексуальных игр. Ее история набрала популярность в сети и вызвала бурную реакцию о комментаторов.

По словам женщины, ее муж домохозяин, заботящийся об их детях, а она работает. Рассказчица призналась, что у супруга есть фетиш — он любит целовать ей ноги и облизывать пальцы. «Я тоже получаю от этого какое-то странное удовольствие», — заявила она. Чтобы привнести в их игры остроты, она подточила каблуки на своих туфлях.

Недавно в рамках игры она, надев туфли на каблуках, позволила мужу целовать ее ступню. Увлеченная, женщина сделала неловкое движение, пытаясь слегка наступить на распростертого перед ней супруга, и сильно ударила его ногой в спину. У мужчины началось кровотечение, паре пришлось вызывать врачей. Смущенная обстоятельствами, женщина заявила медикам, что ударила мужа в драке.

«Они вызвали полицию, и меня арестовали за домашнее насилие, пока мой муж не был выписан из больницы и не смог убедить офицеров в том, что на самом деле произошло. Он был очень смущен, и полиция все время повторяла ему, что мужчины могут подвергаться жестокому обращению», — поделилась WorkingWife4. По ее словам, обоим им никогда не было так неловко.

При этом, заметила женщина, ранее она подумывала использовать в их играх ножи, и теперь рада, что не сделала этого. «Случайно порезала мужа во время нашего утреннего сексуального ритуала. Его госпитализировали, а меня арестовали», — вкратце описала она произошедшее. Женщина заметила, что обновленные туфли полиция все-таки конфисковала, и не вернет.

Комментаторы высмеяли женщину, заметив, что ложь врачам об обстоятельствах ранения была «самым тупым решением» на свете. Многие предположили, что история была выдумана, и отмечали, что она кажется слишком смешной, чтобы быть правдивой. «Поворот сюжета: она действительно била его», — предположил юзер yMeaning1349.

Ранее пользователи Reddit поделились наиболее странными способами заработка. Многие замечали, что рассылали за деньги свои фото. Одна из девушек рассказала, что за гонорар в 60 долларов ударила мужчину в пах, так как он просил ее об этом.

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