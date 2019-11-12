Женщина обнаружила секретный профиль любимого в соцсети и раскрыла его измены

Австралийка по имени Лилли выяснила, что ее молодой человек Дейв изменял ей, обнаружив его тайный профиль в Facebook. Как сообщает Daily Mail, это привело к разрыву отношений.

30-летняя женщина заявила, что случайно задела компьютер во время уборки. Тогда она увидела на экране совсем другой профиль, принадлежащий Дейву: на экране была выведена его страница в Facebook, однако фото и информация о пользователе различались с привычными. В частности, в этом аккаунте мужчина утверждал, что не состоит в отношениях.

Лилли поняла, что новая учетная запись была нужна ему для общения с другими женщинами. Она открыла переписки и выяснила, что мужчина ей изменял: «Не могу дождаться встречи с тобой сегодня вечером, детка. Я скучал по тебе», — писал Дейв неизвестной девушке.

К тому моменту пара состояла в отношениях уже три года. «Я почувствовала, как мое сердце разбилось на миллион кусочков. Я просмотрела его почтовый ящик и обнаружила десятки кокетливых сообщений от других женщин. Я вышла из себя, когда поняла, что у него было несколько интрижек больше года», — сказала Лилли.

В тот вечер мужчина якобы проводил время с друзьями, Лилли встретила его дома в два часа ночи с сумками в руках. «Я знаю, где ты был, черт возьми ... Все кончено», — заявила она. Партнер ничего на это не ответил.

В настоящее время женщина оправилась от расставания, но призналась, что все еще читает сообщения, приходящие Дейву, поскольку он так и не поменял пароль от своего аккаунта. Она заявила, что хочет рассказать о его нынешних изменах его новой девушке, однако боится его реакции. «То, что я делаю, неправильно, но после того, как Дейв обращался со мной, я ни о чем не жалею», — заявила она.

Ранее пользователи Reddit назвали верные признаки измены. Большинство комментаторов советовали обращать больше внимания на изменения в поведении партнера.

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