В сети поделились самыми странными видами заработка

Пользователи Twitter рассказали о наиболее странных поступках, совершенных ради денег. Тред запустил юзер под ником bratmoji. Многие «прибыльные» дела оказались необычными и забавными.

Комментатор под ником GrowlyBiteBite призналась, что однажды продала свое грудное молоко неизвестному. Jennaru рассказала, что переводила порнофильмы с английского языка на испанский: по ее словам, пришлось немало импровизировать, чтобы приукрасить «бессвязный» диалог.

Пользователь goodgaljas пошутил, что самым странным его поступком такого рода была работа за минимальную зарплату. «Работал в общепите. Абсолютно невменяемо с моей стороны», — поддержал ReportedWig. Еще один комментатор признался, что работал 54 часа в неделю.

Некоторые поступки оказались действительно необычными: к примеру, одна девушка призналась, что за гонорар в 60 долларов (3,8 тысячи рублей) ударила незнакомца в пах. «Ему понравилось. Странный фетиш, но я разбогатела на 60 долларов», — заметила она. Другой пользователь признался, что за 16 долларов (около одной тысячи рублей) лизнул чужой палец на ноге.

Некоторые признавали, что продавали фотографии своих частей тела или видео со своим участием: женщина под ником AHallcat призналась, что побрила гениталии на камеру. Юзер под ником JulesJustWrite рассказала, что за восемь долларов (около 500 рублей) в детстве съела немного кошачьей еды.

Ранее пользователь Reddit признался, что жестоко проучил своего сына, соврав ему о последствиях буллинга. Он сообщил, что жертва травли мальчика попала в больницу. Пользователи сети поддержали такой подход к воспитанию ребенка.

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