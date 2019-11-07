Девушка ушла из дома парня из-за одного неосторожного вопроса

Пользовательница Reddit под ником Chickenboyjr рассказала, как ушла из дома парня после необычного вопроса от него. В комментариях многие поддержали ее решение.

Девушка призналась, что учится на преподавателя истории и больше всего интересуется периодом 60 — 70-х годов XX века, а также войной во Вьетнаме. Она отметила, что бойфренд больше любит разные забавные факты и прослушивание подкастов по истории. По словам Chickenboyjr, возлюбленный регулярно задавал ей вопросы с целью подловить ее на том, что она не знает многие важные даты и факты.

«Он постоянно присылает мне разные вопросы уровня телевикторин о том, в чем я совсем не разбираюсь, в особенности о Древнем Риме и Древней Греции. В итоге он часто говорит, что нельзя называть себя любителем истории, если не знаешь таких основ», — рассказала она.

В воскресенье девушка пришла к парню в гости и начала писать текст, однако в это время он играл в викторину на смартфоне и попросил ее назвать даты первой Пунической войны, противостояния между Римом и Карфагеном в III веке до нашей эры. Chickenboyjr ответила, что занята и не знает. Парень в шутку предложил ей поменять специальность.

После этого пользовательница прервала работу, попрощалась и ушла из дома. По ее словам, парень пытался объясниться с ней по телефону, утверждая, что шутил. Мать и сестра посчитали поведение девушки ребячеством.

В комментариях многие поддержали решение девушки. У многих пользователей сложилось впечатление, что парень специально находил вопросы, на которые она, скорее всего, не знала ответа. Юзер Macljack рассказал, что сам регулярно сталкивается с подобным при общении с людьми. Он отметил, что, будучи историком, специализируется лишь на определенном периоде.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что пристыдил свою девушку за любовь к порнороликам. В комментариях подавляющее большинство юзеров осудили его поведение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!