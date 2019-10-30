Переписка в соцсети выдала связь мужчины с бывшей и привела к разрыву

Пользователь Reddit под ником Terrible_Turnover рассказал, что поссорился с любимой из-за того, что соврал ей о сексуальной связи с одной из знакомых.

По словам юзера, его новая возлюбленная рассталась с предыдущим мужчиной из-за того, что он изменил ей и ушел к девушке на 15 лет моложе ее. «Это убило ее самооценку. Что странно для меня, по-моему, она милашка», — отметил он. В связи с этим еще в начале отношений женщина потребовала от парня доступ к его телефону и аккаунту в Facebook.

Terrible_Turnover пояснил, что пошел на этот шаг, понимая ее состояние после предыдущего разрыва. Она регулярно читала его переписку с друзьями женского пола. Позднее ее внимание привлекла одна из пользовательниц Facebook: мужчина имел с ней ранее сексуальную связь, но скрыл это.

Однажды эта девушка предложила ему снова встретиться. Это сообщение успела прочитать его возлюбленная, которая назвала молодого человека лжецом. На это он парировал, что понимает, почему бывший изменил ей. Его высказывание расстроило женщину, она ушла в слезах, с тех пор они больше не виделись. Terrible_Turnover попытался дозвониться до нее, но безуспешно.

В комментариях сообщества многие раскритиковали мужчину за то, что он не сказал всей правды о взаимоотношениях, пусть и прошлых. bassbby12 отметил, что она была честна в своих высоких требованиях к нему, а он умолчал, что продолжал общаться с девушкой, с которой у него был секс. По мнению sandrasthebest, юзер не прав — он рассердился на женщину, хотя сам и соврал о том, что его собеседница не просто друг.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как его бросила девушка из-за того, что он приобрел себе шаль. Она отказалась целовать его, а затем поинтересовалась, не гомосексуал ли он.

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