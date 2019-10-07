Мужчина рассказал о последствиях вступления его девушки в секс-культ

Пользователь Reddit рассказал, что заметил изменения в поведении его девушки за последние полгода. По его словам, она подружилась с людьми из секс-культа и теперь регулярно проводит с ними время.

По словам пользователя, люди из этого культа плохо на нее влияют. «Они хотят организовать лагеря нудистов. Они также хотят, чтобы она предложила сделать наши отношения более открытыми. Я не против приглашения других людей в нашу сексуальную жизнь, если все знают друг друга. Но у них речь о выходных, когда мы можем изучать себя с совершенно разными людьми», — рассказал мужчина.

Он пояснил, что однажды его девушке уже предложили поехать в подобную поездку, но ему удалось остановить ее. Юзер также рассказал, что девушка стала тратить больше денег со своих счетов, так как регулярно ездит с участниками культа за город. По словам пользователя, ситуация осложняется тем, что у возлюбленной трудности с работой, и она начала принимать лекарства.

«Я переживаю, что теряю свою девушку, и думаю, что мне стоит быть с ней строже», — заключил он. В комментариях многие поддержали подозрения мужчины. Некоторые посоветовали ему задуматься, не слишком ли поздно он решил принять меры.

Пользователь Theheartsofdarkness предложил парню поговорить с девушкой и сказать прямо, что не готов на подобные эксперименты в отношениях, и если она хочет попробовать, то уже в одиночку. Также ему предложили не выдвигать ультиматумов, но быть готовым к тому, что их отношения подошли к концу.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что расстроилась из-за действий бойфренда, оставившего официанту щедрые чаевые. В комментариях его поступок многие сочли неоднозначным.

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