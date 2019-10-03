Парень потратил уйму денег на чаевые и рассердил возлюбленную

Пользовательница Reddit с ником jess9577 рассказала, что расстроилась из-за действий бойфренда, оставившего официанту щедрые чаевые. В комментариях многие сочли его поступок неоднозначным.

20-летний возлюбленный девушки оставил официанту на чай 60 долларов (примерно четыре тысячи рублей). «Он позвонил мне и сказал, что пошел с друзьями и оставил официанту 60 долларов, потому что это "было лучшее обслуживание в его жизни"», — написала jess9577.

При этом, по ее словам, почти всегда во время их свиданий за еду платит только она. Парень объяснял ей, что у него не остается денег, так как они встречаются прямо перед днем выплаты зарплаты. Рассказчица удивилась такому подходу, посчитав, что партнер мог бы сохранить часть денег для свидания.

Она также пояснила, что из-за обучения была вынуждена переехать, поэтому чаще всего они встречаются в выходные. «Именно я еду на машине полтора часа до его дома или везу его к себе. А столько бензина стоит немалых денег», — отметила девушка. Она посчитала необходимым обсудить ситуацию с огромными чаевыми.

В комментариях многие согласились с ее намерением. Пользователи посчитали странным тот факт, что бойфренд готов расщедриться ради незнакомых людей, но не ради возлюбленной. Beep_boop_human рассказала, что сама встречалась с похожим мужчиной. По ее словам, подобные поступки человек совершает из эгоистичных побуждений, чтобы удостовериться в том, что он хороший человек.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что поцеловала друга в губы на глазах у собственного парня. После этого возлюбленный со скандалом от нее ушел, из-за чего девушка расстроилась.

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