Мужчина использовал рекламу Dove для привлечения женщин и преуспел

Комментаторы на Reddit удивились находчивости пользователя Tinder по имени Дейв (Dave), который для привлечения внимания к своему профилю использовал рекламу бренда Dove. Скриншот из его аккаунта опубликовал юзер CaitlinGhost27.

Пользователь использовал кадр из рекламы компании, на котором в оригинале было написано: «Девять из десяти женщин порекомендуют Dove другу». Он заменил букву «o» в Dove на «a» и таким образом получил фразу: «Девять из десяти женщин порекомендуют Дейва другу».

Большинство юзеров похвалили пользователя за находчивость. «Это мило. Я бы лайкнула его», — призналась пользовательница StrangeBiird. «Хотел бы я, чтобы меня тоже звали Дейвом, чтобы я мог это использовать», — написал Ssalvrius.

Один из юзеров признался, что использует такую же картинку в своем профиле, однако она не помогает ему получать много лайков. Комментаторы посоветовали ему поставить ее второй, чтобы сначала другие юзеры видели фото его лица, а потом — веселую картинку, свидетельствующую о его хорошем чувстве юмора.

Ранее самые популярные пользователи Tinder раскрыли журналу Cosmopolitan секреты успеха. Они отметили, что важно уделять внимание не только фотографии, но и описанию профиля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!