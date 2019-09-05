Самые популярные пользователи Tinder раскрыли секреты успеха

Самые популярные пользователи приложения для знакомств Tinder раскрыли журналу Cosmopolitan секреты успеха. 30 человек, которые проживают в Великобритании и в настоящее время не состоят в отношениях, отметили, что секрет кроется не только в фотографиях, но и в описании профиля.

27-летний Дайр (Daire) из Дублина, работающий финансовым советником, отметил, что в профиле не оставляет много информации о себе, предпочитая имя и ссылку на Instagram-аккаунт. Он также подчеркнул, что в большинстве случаев пишет первым.

26-летний бариста Питер (Peter) из Белфаста заявил, что прямо в описании предлагает девушкам сходить в кафе Spoon Street, где подают замороженный йогурт. По его словам, использование цветочных эмодзи в первых сообщениях в любом случае вызывает ответную реакцию. Девушкам это кажется либо милым, либо смешным, подчеркнул он.

19-летняя Элиза (Elise) рассказала, что ключ к успеху в знакомствах — уверенность в себе. Она также посоветовала девушкам не публиковать фотографии только в макияже. По ее мнению, многие парни говорят, что в Tinder им нравятся такие девушки, только вот встречаться с ними они не готовы. «Я не знаю, как она выглядит на самом деле», — говорят они.

18-летняя барменша Хлоя (Chloe) из Кардиффа уверена, что не стоит публиковать фотографии со специальными фильтрами. При этом девушка заверила, что ей не нравятся парни со снимками у зеркала с голым торсом.

Ранее жительница США Хэтти Ретроэйдж (Hattie Retroage) похвасталась, что в 83 года начала встречаться с молодыми парнями через Tinder. За восемь месяцев использования приложения она встретилась примерно с 50 молодыми мужчинами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!