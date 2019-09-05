83-летняя пользовательница Tinder похвасталась свиданиями с молодыми парнями

Жительница США Хэтти Ретроэйдж (Hattie Retroage) похвасталась, что в 83 года начала встречаться с молодыми парнями через приложение для знакомств Tinder. Об этом сообщает Metro.

«Мужчины помоложе, они пытаются заинтересовать женщину, но совсем по-другому, чем когда я была юной», — отметила она. Проживающая в Нью-Йорке Ретроэйдж была замужем более 25 лет и уже стала бабушкой. По ее словам, с бывшим супругом у них была «прекрасная сексуальная жизнь».

За восемь месяцев использования приложения она встретилась примерно с 50 молодыми мужчинами. Самым юным ее партнером стал 19-летний парень. В настоящее время женщина встречается с 33-летним Шоном (Shaun) — он младше ее на 50 лет. Она призналась, что в своем возрасте ищет не серьезных отношений, а недолгих знакомств.

По словам американки, применяемое в отношении таких как она женщин слово cougar (дословно «пантера», на сленге означает женщину в возрасте, ищущую секса с молодыми мужчинами, — прим. «Ленты.ру») не является оскорбительным. Она отметила, что такие дамы — не охотницы за добычей, а «изысканные и утонченные существа». «Я никогда не выхожу на охоту. Я никогда не подхожу к мужчине, мужчины всегда сами подходят ко мне», — заметила она.

Она положительно оценила возможность встречаться с разными мужчинами благодаря Tinder. «Это конечно не жизнь в полном смысле. Но простые удовольствия, вроде хорошего секса, это уже достаточно хорошо в моем случае», — пояснила она.

Ранее пользователь Tinder решил удалить приложение для знакомств после того, как получил одинаковые ответы от двух девушек. Он объяснил, что они сделали это умышленно.

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