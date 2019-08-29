Два странных знакомства в Tinder заставили парня навсегда удалить приложение

Пользователь Tinder решил удалить приложение для знакомств после того, как получил одинаковые ответы от двух девушек. В своем посте в Twitter, он заявил, что они сделали это умышленно.

Житель США по имени Трэнтон (Trenton) опубликовал скриншоты переписки с двумя девушками — Энджи (Angie) и Ники (Niki). В первом сообщении он опубликовал шутливый рассказ об их знакомстве в магазине. В ответ он получил совершенно одинаковые тексты: «Окей, это было круто. Думаю за это ты заслужил узнать ник в Snapchat или номер телефона».

После такого совпадения Трэнтон написал Энджи: «Слушай, тут произошло что-то невероятное. Не был в Tinder пару дней, отправил один и тот же подкат нескольким девушкам. И ты совершенно так же ответила, как и другая девчонка». Она никак не прокомментировала произошедшее, однако прислала ему ссылку на видео на YouTube.

Полученный им ролик назывался «И они были соседями по комнате». Трэнтон заявил, что удалит Tinder после произошедшего.

Ранее пользовательница онлайн-сервиса Imgur опубликовала скриншоты своей переписки с соседом, который упорно не понимал ее намеков на свидание.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!