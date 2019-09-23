Пережившая унизительное свидание девушка нашла способ извлечь из него выгоду

Мать-одиночка Джейд Сэвэдж (Jade Savage) из Великобритании получит почти две тысячи фунтов (160 тысяч рублей) после того, как парень, с которым она познакомилась в Tinder, отказался от свидания с ней из-за замечания о ее лишнем весе, сообщает The Sun.

В эту сумму вошли пожертвования, оставленные на сайте GoFundMe, а также выплата от другого приложения для знакомств — Bumble. Компания таким образом хочет убедить Севэдж не отказываться от дальнейших интернет-знакомств.

11 сентября Сэвэдж рассказала, как парень отказался от свидания с ней после ссоры из-за замечания о ее лишнем весе. При этом девушка потратила на дорогу до места встречи три часа и 93 фунта стерлингов (7,5 тысячи рублей). Из-за этого она в шутку решила собрать деньги через интернет, чтобы вернуть потраченную сумму.

«Это невероятно. Я и не думала, что все зайдет так далеко, но я не жалею о своем замечании к нему из-за его поведения. И слова одного глупца не заставят меня отказаться от свиданий. Довольна своим внешним видом и никогда не жаловалась», — рассказала изданию британка.

Севэдж призналась, что действительно набрала вес перед той встречей, на которой случилась ссора. Но она подчеркнула, что никогда не испытывала от этого дискомфорта. Девушка намерена передать часть денег на благотворительность.

Она также рассказала, что уже запланировала три свидания через приложение для знакомств. Мать-одиночка пояснила, что любит своего сына, и рада тому, как сложилась ее жизнь. Севэдж добавила, что хотела бы найти своего мужчину, но только такого, который будет любить ее вне зависимости от ее фигуры.

Ранее в сентябре британская модель, 26-летняя Джоди Вэстон (Jodie Weston), рассказала о своих самых неудачных свиданиях с парнями через приложение для знакомств Tinder. По ее словам, всего за две недели она сходила на три разных свидания, и каждое из них было ужасным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!