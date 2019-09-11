Девушка поведала о самом унизительном свидании в жизни и нашла поддержку

Мать-одиночка Джейд Сэвэдж (Jade Savage) из Великобритании рассказала, как парень, с которым она познакомилась в Tinder, отказался от свидания с ней после неудачного замечания о ее лишнем весе. Как сообщает The Sun, она потратила на дорогу до места встречи три часа и 93 фунта стерлингов (7,5 тысячи рублей), однако свидание не состоялось.

Первое свидание Сэвэдж с новым знакомым прошло около месяца назад. В день следующей встречи 28-летняя Сэвэдж приехала из своего дома в городе Систон в соседний Питерборо. По прибытии 27-летний возлюбленный в шутку сказал Сэвэдж, что та прибавила в весе. Это вызвало спор, в ходе которого молодой человек отметил, что пошутил о весе партнерши, поскольку она действительно набрала килограммы. «Я могу шутить об этом сколько захочу», — сказал знакомый. В ответ британка назвала его «придурком», после чего парень отвез ее обратно на станцию.

После инцидента Сэвэдж организовала на сайте GoFundMe сбор средств на то, чтобы вернуть деньги, потраченные на неудачное свидание. К настоящему моменту она уже собрала примерно в четыре раза больше заявленной суммы. В описании говорится, что деньги мать-одиночка планирует потратить на вино и палочки из шпика.

Ранее пользовательница приложения для знакомств Tinder из Канады рассказала, как спугнула парня в переписке, предложив ему на первое свидание отведать мясную тарелку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!