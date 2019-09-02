Мужчина получил от возлюбленных из Tinder тысячи долларов и сел в тюрьму

Житель Великобритании Айван Нкази получил три года тюрьмы за вымогательство и угрозы насилием в приложении для знакомств Tinder. Об этом сообщает Liverpool Echo.

31-летний британец представлялся в том числе братом футболиста английского клуба «Ливерпуль» Садио Мане. Нкази сам в прошлом выступал за футбольный клуб «Хиберниан» из Шотландии.

Первоначально он упрашивал женщин заплатить за его поездки, еду и компенсировать другие траты. Осужденный придумывал различные истории, для того чтобы втереться в доверие. К примеру, он заявлял, что у него угнали автомобиль Mercedes и ему пришлось продать часы Rolex. Он успел получить от женщин в общей сложности 24 тысячи фунтов (два миллиона рублей).

Одна из жертв обмана передала ему около 1,5 тысяч фунтов (122 тысячи рублей) во время их встречи. У других он просил меньшие суммы на поездку на поезде или на такси. По словам женщины, пострадавшей от Нкази, на свиданиях он был дорого одет, вел себя вежливо и не проявлял агрессии. Однако в переписке он использовал угрозы и оскорбления.

Полиция в ходе обысков обнаружила в доме Нкази несколько мобильных телефонов, лишь в одном из них были контакты более 100 женщин. Он вымогал деньги у пользовательниц приложений для знакомств около четырех лет.

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