Девушка выбрала блюдо для первого свидания и спугнула кавалера

Пользовательница приложения для знакомств Tinder спугнула парня в переписке, предложив ему на первое свидание отведать мясную тарелку. 22-летняя Даниэлль Бетси (Danielle Betsy) из Канады опубликовала скриншот в своем Twitter-аккаунте.

По словам жительницы Канады, она воспользовалась приложением во время поездки в Германию. Парень по имени Ян (Jan) первым написал ей. Он спросил Бетси: «А что такое мясная тарелка?» Девушка объяснила, что это тарелка, полная мяса, сыра и винограда, которую съедают с вином. На это Ян принес извинения и сказал, что «не готов к такому».

Сама девушка произошедшее описала так: «Немецкие парни странные». Позднее она добавила, что «сохранит мясную тарелку до свадьбы». Твит набрал более 3,7 тысяч ретвитов и 40 тысяч лайков.

Пользователи в комментариях удивились такой реакции парня. Многие посчитали, что в других странах такого бы не произошло. «Французские мальчики так не поступили бы», — подчеркнул georgecoskramza. Одна из юзеров посоветовала Бетси использовать другое слово — Vesperbrettle. Так в Германии называют тарелку с мясной нарезкой и сосисками.

Ранее пользователь Tinder рассказал, что решил удалить приложение для знакомств после того, как получил одинаковые ответы от двух девушек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!