Модель рассказала о самых неудачных свиданиях через Tinder

Британская модель, 26-летняя Джоди Вэстон (Jodie Weston), рассказала о своих самых неудачных свиданиях с парнями через приложение для знакомств Tinder, сообщает Daily Mirror.

По ее словам, всего за две недели она сходила на три разных свидания, и каждое из них было ужасным. В первом случае встреча проходила в баре в Лондоне. Однако кавалер так любил раскачиваться на стуле, что в один момент не удержался и упал на пол лицом вперед.

Другое свидание проходило в кинотеатре, пара планировала посмотреть фильм ужасов «Судная ночь» (The Purge). Однако у входа в зрительный зал Вэстон услышала крик женщины. Оказалось, что это была супруга мужчины, с которым она встретилась. «Я и не знала, что он женат. Я только успела взять попкорн и газировку, готовая к просмотру фильма, и внезапно оказалась в фойе между неверным мужем и его разгневанной женой», — объяснила модель.

Больше всего ей запомнился парень с другого свидания. Однажды он пришел к ней домой и подарил собаку породы чихуахуа. По словам Вэстон, ухажер очень расстроился, когда она отказалась от подарка, и ушел от нее. Через некоторое время она узнала, что питомец скончался, после чего решила перестать общаться с парнем. Однако он снова пытался попасть к ней в дом. Одна из попыток закончилась тем, что охранникам жилого комплекса пришлось выводить парня силой. Он успел подарить ей большого плюшевого медведя, который до сих пор живет у нее дома.

Ранее мать-одиночка Джейд Сэвэдж (Jade Savage) рассказала, как парень, с которым она познакомилась в Tinder, отказался от свидания с ней. Причиной стала ссора, начавшаяся после неудачного замечания о ее лишнем весе.

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