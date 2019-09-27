Мужчина получил приглашение на свидание от первой школьной любви 10 лет спустя

Пользователь Reddit под ником molfo22 рассказал, что его школьная возлюбленная вышла с ним на связь спустя 10 лет и пригласила его на свидание. Свое сообщение он сопроводил скриншотом переписки в Tinder.

Девушка поставила мужчине «суперлайк». Он был обескуражен, но заметил, что будет очень рад повидаться с ней, и встретил взаимность — она потребовала встречи «как можно скорее». Публикация набрала более 50 тысяч лайков и сотни комментариев.

Многие подписчики треда предположили, что женщина хочет встретиться с давним знакомым в корыстных целях. Пользователь под ником I_Only_Win поделился, что около 15 лет назад знакомая пригласила его на свидание, но вместо романтического вечера он получил несколько брошюрок, посвященных созданию собственного бизнеса. «Все будет весело и смешно, пока она не спросит, думал ли ты когда-нибудь о собственном бизнесе», — поддержал эту точку зрение юзер shaner38.

Комментатор newfor2019 также предположил, что девушка пытается завлечь парня в бизнес-секту. «Что если я скажу вам, что есть быстрый и простой способ заработать больше денег, чем вы когда-либо могли себе представить, и все, что вам нужно было сделать, это посетить 60-минутный семинар в отеле Holiday Inn?» — смоделировал он ее реплику. Другой подписчик предположил, что женщина так рада встретиться с мужчиной, потому что является несчастной матерью-одиночкой в поиске мужа.

Однако ряд пользователей положительно отреагировали на публикацию. «Слава богу, она не использовала десятки смайликов. Мы можем быть в безопасности», — вселил надежду в автора поста один из них. Некоторые советовали ему руководствоваться своими нынешними чувствами и интуицией, а не памятью о школьной любви. Многие желали ему удачи и напутствовали, замечая, что лучше обстоятельно пообщаться, задав все интересующие вопросы, а позднее продолжить вечер, если это будет вписываться в контекст свидания.

Ранее один из пользователей Reddit раскритиковал возлюбленную за сексуальный наряд. Он допустил, что он может не пойти на праздник, если она оденется, как запланировала.

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