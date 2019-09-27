Парень испугался откровенного наряда своей девушки и был раскритикован

Пользователь Reddit с ником AdditionalPhone8 рассказал, как испугался планов своей девушки пойти в откровенном наряде отмечать Хэллоуин. Он заверил, что не хочет контролировать возлюбленную, но допустил отказ от совместного празднования из-за сексуального костюма.

По словам юзера, 21-летняя девушка очень хочет пойти на Хэллоуин в костюме принцессы Жасмин из мультфильма «Аладдин». Он отметил, что и сам любит эту картину, и даже играл Аладдина в школьной постановке. Однако парень признался, что испытывает дискомфорт из-за не совсем стандартного костюма возлюбленной. «Моя девушка хочет пойти в голубом бюстгальтере и широких полупрозрачных штанах, похожих по стилю на ближневосточные», — пояснил пользователь.

Он предложил девушке отказаться от откровенного наряда и пригрозил ей отказом пойти на вечеринку. По словам парня, его девушка расстроилась из-за такой реакции и намерена пойти в сексуальном костюме Жасмин вне зависимости от его желания.

В комментариях сообщества пользователя высмеяли за желание контролировать, что носит девушка. Парню предложили перестать переживать по этому поводу и вместе провести время на празднике в нарядах, которые они сами выберут. Пользователь HicSunctLeones считает, что корень дискомфорта — в страхе того, что другие парни будут подходить и общаться с его девушкой во время праздника. По его мнению, необходимо наладить доверие в отношениях и осознать, что посторонние будут обращать внимание на его подругу независимо от откровенности ее наряда.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!