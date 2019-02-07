Cлишком сексапильная сенаторша вызвала ажиотаж в сети

Откровенный наряд бразильского сенатора Аны Паулы да Силвы на инаугурации произвел фурор на Reddit. Женщина в красном топе с глубоким декольте одновременно стала предметом восхищения и насмешек.

На родине да Силву, более известную как Паулинья, раскритиковали за демонстрацию сексуальности в официальном месте. На Reddit же ее сочли прекрасной. За Паулинью заступились, объявив, что нет никакой разницы, что она носит. «Важно только то, что она делает», — заявил пользователь с ником wearer_of_boxers.

Его поддержали и другие участники обсуждения. Однако гораздо больше сообщений посвящены непристойным шуткам в отношении да Силвы. Некоторые пишут, что не встречали ни одной Паулиньи, «которая не была бы горячей». Другие предполагают, что теперь Бразилия станет первым пунктом назначения президента США Дональда Трампа в международных поездках. «Эй, Сири, как мне переехать в Бразилию?» — шутит CountChoculahh.

Раскрепощенность сенатора штата Санта-Катарина поддержали не все. Кое-кто, к примеру, напомнил, что в США женщинам стоило большого труда добиться права одеваться так же, как мужчины: до 1993 года женщины-сенаторы были обязаны носить юбки вместо брюк. С этой точки зрения вызывающий наряд да Сильвы — шаг назад, подстегивающий сексуальную объективацию. В подтверждение этим словам пользователи начали писать, что желают увидеть ягодицы Паулиньи.

Сама Паулинья заявляла, что является убежденной феминисткой, а ее наряд — напоминание мужчинам в политике о том, что женщина свободна и независима в отношении собственного выбора.

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