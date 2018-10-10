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Обнаженное фото «самой сексуальной бабушки в мире» удалили

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Джина Стюарт

Австралийка Джина Стюарт (Gina Stewart) пожаловалась на администрацию Instagram после того, как модераторы удалили ее откровенное фото из соцсети. Об этом сообщает The Daily Mail Australia.

На снимке 48-летняя обнаженная женщина позировала в кресле, сидя вполоборота. При этом длинные волосы прикрывали ее грудь. Формально фотография не нарушала правила сообщества, но модераторы посчитали ее слишком откровенной и в скором времени заблокировали.

Стюарт написала в техподдержку соцсети с просьбой вернуть фотографию. Она также заявила, что ее образы являются артистическими и безобидными, поэтому должны быть разрешены как форма самовыражения.

«Все мои фотографии со вкусом, они только подразумевают наготу. Instagram — это место для самовыражения и творчества», — пояснила модель.

Несмотря на блокировку спорного снимка в Instagram, он остался доступен на странице австралийки в Twitter.

Многие СМИ называют 48-летнюю женщину «самой сексуальной бабушкой в мире», так как она работает моделью, регулярно ходит в клубы и участвует в конкурсах красоты. Стюарт — мать четырех детей, недавно у нее родилась внучка. На страницу австралийки в Instagram подписано более 100 тысяч пользователей.

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