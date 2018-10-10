Обнаженное фото «самой сексуальной бабушки в мире» удалили

Австралийка Джина Стюарт (Gina Stewart) пожаловалась на администрацию Instagram после того, как модераторы удалили ее откровенное фото из соцсети. Об этом сообщает The Daily Mail Australia.

На снимке 48-летняя обнаженная женщина позировала в кресле, сидя вполоборота. При этом длинные волосы прикрывали ее грудь. Формально фотография не нарушала правила сообщества, но модераторы посчитали ее слишком откровенной и в скором времени заблокировали.

Стюарт написала в техподдержку соцсети с просьбой вернуть фотографию. Она также заявила, что ее образы являются артистическими и безобидными, поэтому должны быть разрешены как форма самовыражения.

«Все мои фотографии со вкусом, они только подразумевают наготу. Instagram — это место для самовыражения и творчества», — пояснила модель.

Несмотря на блокировку спорного снимка в Instagram, он остался доступен на странице австралийки в Twitter.

Многие СМИ называют 48-летнюю женщину «самой сексуальной бабушкой в мире», так как она работает моделью, регулярно ходит в клубы и участвует в конкурсах красоты. Стюарт — мать четырех детей, недавно у нее родилась внучка. На страницу австралийки в Instagram подписано более 100 тысяч пользователей.

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