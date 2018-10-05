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Блогер рассказала об огромных заработках на снимках ступней

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Американка Гвенет Ли (Gweneth Lee) поведала об огромных пожертвованиях, которая она получает после публикации снимков своих ступней в Instagram. Об этом сообщает Metro.

49-летняя блогер утверждает, что ей удается заработать более 2,5 тысячи долларов (около 166 тысяч рублей) в месяц благодаря фотографиям ног. Ли отметила, что не обращала внимания на феномен фут-фетишизма, пока соцсети не получили массовое распространение.

Сначала женщина выкладывала фотографии ступней на фоне бассейна. Она заметила, что после этого на нее стали подписываться множество пользователей, поэтому блогер создала отдельную страницу @gwenethsfeet с подобными снимками.

Ли также рассказала об усердном уходе за ногами. Она мажет ступни специальными кремами по три раза в день. Кроме того, блогер пьет от двух до трех литров воды в сутки и ест рыбий жир, чтобы «кожа на ногах была красивой, а кутикулы увлажнены».

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Фото опубликовано @gwenethsfeet

По словам Ли, она не только фотографирует ноги, но и периодически встречается с фут-фетишистами, которые платят до 300 долларов (20 тысяч рублей) в час. За эти деньги женщина позволяет им массировать и облизывать стопы. Годовой заработок блогера составляет более 30 тысяч долларов (два миллиона рублей).

Ранее блогер из Израиля Авитал Коэн (Avital Cohen) поведала подписчикам, что у нее начались проблемы с психикой из-за желания быть худой.

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