Роженицу распекли за использование новорожденной дочери для рекламы косметики

Блогер Лилли Галичи Мир (Lilly Ghalichi Mir) опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с новорожденной дочерью. Подписчики заметили, что молодая мать использовала пост о ребенке для рекламы своего косметического бренда, и раскритиковали ее поведение.

На фото из роддома Галичи Мир сидит в кресле с ребенком на руках. «Алара Мир. Родилась 30 сентября 2018 года. Наши сердца переполняют чувства. Спасибо, что выбрала нас в качестве своих родителей. На мне ресницы модели MILF бренда LillyLashes из коллекции Living Your Best Life Collection», — подписала снимок блогер.

Alara Mir ❤️ Born 9/30/18. Our hearts are so full. Thank you for choosing us to be your parents. 💄 Wearing the "MILF" Lash during delivery by @LillyLashes from the "Living Your Best Life Collection" ✨ Фото опубликовано @lillyghalichi

Некоторых подписчиков возмутило поведение Мир. По их мнению, блогер не имела права использовать роды и новорожденного ребенка как повод прорекламировать накладные ресницы. «Только что родила... Купите ресницы», — иронизировали они над публикацией девушки. Одна из комментаторов порекомендовала ей вставлять торговые предложения во все посты о личной жизни, включая известие о новой беременности. Другая заявила, что Мир должно быть стыдно думать о бизнесе в такой важный и ценный момент жизни.

Мир — известный бьюти-блогер, на ее профиль в Instagram подписано более трех миллионов человек. Девушка является владелицей собственного косметического бренда.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!