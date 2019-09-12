Мужчина вспомнил о погибшей в теракте бывшей девушке и разгневал жену

Пользователь Reddit под ником InfamousCut7 рассказал, как в годовщину терактов 11 сентября 2001 года опубликовал в своем аккаунте на Facebook пост о бывшей девушке, погибшей во время атак. По его словам, супругу разгневала эта публикация.

Во время терактов девушка находилась на 67 этаже одной из башен-близнецов Всемирного торгового центра. Она не позвонила и не написала парню перед смертью. Юзер пояснил, что решился вспомнить о ней, так как сам недавно пережил инцидент, в котором чуть не погиб.

Воспоминание о бывшей он опубликовал в соцсети. Это были четыре фотографии, на трех из которых они были вместе. Он подписал, что «всегда будет скучать по ней, и что она всегда будет большой частью его жизни».

«Через несколько часов моя жена написала, она была в гневе. Спросила, не любил ли я ее и не хочу ли я развестись. По ее словам, это был удар в лицо, — такая публикация в Facebook», — отметил он. Пользователь подчеркнул, что не хотел обидеть супругу и ценит ее, поэтому удалил пост.

Он попросил сообщество оценить, правильно ли поступил, что изначально посвятил запись бывшей возлюбленной. В комментариях мнения разделились. Юзер Ella0508 уверена, что мужчина не сделал ничего плохого супруге. «Я вдова. Ваша жена очень не уверена в себе. Погибшая девушка не может как-либо повлиять на ваши отношения», — добавила она. HMoney214 отметил, что мужчина неудачно подобрал слова, отсюда и конфликт. По словам пользователя, ему необходим откровенный разговор с супругой, чтобы не осталось недопонимания.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что сделал множество фотографий на свадьбе, но ни на одном из снимков не запечатлел жену. Это расстроило супругу, ведь она сфотографировала его несколько раз с разными гостями.

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