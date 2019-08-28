Помешанная на яйцах девушка вызвала споры в сети из-за неадекватного поведения

Пользователи сети поразились истории, которую рассказал парень с Reddit о своей девушке, чрезмерно любящей яйца. Об этом пишет Daily Dot.

По словам парня, его возлюбленная, с которой они встречаются уже шесть месяцев, каждый день ест от 4 до 15 яиц. При этом часть скорлупы от них она оставляет на ковре, простынях, в ванной, машине. Однажды она оставила половину яйца на пассажирском сиденье и парень случайно сел на него и испачкал брюки накануне важного собеседования.

Пользователь пытался поговорить с девушкой насчет ее поведения, но безуспешно. Он отметил, что не возражает против такого большого количества поедаемых ею яиц, но ему не нравится находить скорлупу от них по всему дому. Парень обратился за помощью к юзерам Reddit, но через некоторое время удалил пост. Скриншот его публикации успел сохранить пользователь Twitter с ником relationships.txt.

В комментариях некоторые люди отнеслись к ситуации с юмором. «Возможно, когда-нибудь он обнаружит, что его девушка — горностай», — писал Armel H. «Она змея в человеческом обличье», — высказалась Pamela Z.

Многие всерьез обеспокоились здоровьем девушки. «Дело в том, что у нее пищевое расстройство, а тебе это безразлично», — обращалась к парню Кристин Ролз (Kristin Rawls). «У нее какое-то навязчивое расстройство, ей нужно к терапевту», — соглашалась с ней Magzdilla2early.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как парень оставил ее на заправке и обрек на многочасовые страдания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!