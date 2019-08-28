Интернет и СМИ
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Премьер-министр Украины покинул свой пост
Стала известна новая дата запуска криптовалюты от Telegram
Лукашенко не поедет на годовщину Второй мировой войны в Польшу из-за Путина
Обозначены сроки запуска московского аэротакси 
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Найдена могила сотен принесенных в жертву детей
Подсчитана доля самозанятых россиян
Опубликован трейлер нового «Джокера»
Новости партнеров

Помешанная на яйцах девушка вызвала споры в сети из-за неадекватного поведения

Перейти в «Мою Ленту»

Пользователи сети поразились истории, которую рассказал парень с Reddit о своей девушке, чрезмерно любящей яйца. Об этом пишет Daily Dot.

По словам парня, его возлюбленная, с которой они встречаются уже шесть месяцев, каждый день ест от 4 до 15 яиц. При этом часть скорлупы от них она оставляет на ковре, простынях, в ванной, машине. Однажды она оставила половину яйца на пассажирском сиденье и парень случайно сел на него и испачкал брюки накануне важного собеседования.

Пользователь пытался поговорить с девушкой насчет ее поведения, но безуспешно. Он отметил, что не возражает против такого большого количества поедаемых ею яиц, но ему не нравится находить скорлупу от них по всему дому. Парень обратился за помощью к юзерам Reddit, но через некоторое время удалил пост. Скриншот его публикации успел сохранить пользователь Twitter с ником relationships.txt.

В комментариях некоторые люди отнеслись к ситуации с юмором. «Возможно, когда-нибудь он обнаружит, что его девушка — горностай», — писал Armel H. «Она змея в человеческом обличье», — высказалась Pamela Z.

Многие всерьез обеспокоились здоровьем девушки. «Дело в том, что у нее пищевое расстройство, а тебе это безразлично», — обращалась к парню Кристин Ролз (Kristin Rawls). «У нее какое-то навязчивое расстройство, ей нужно к терапевту», — соглашалась с ней Magzdilla2early.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как парень оставил ее на заправке и обрек на многочасовые страдания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Man seeks relationship advice on Reddit about his egg-obsessed girlfriend
Простейший пример по математике посеял раздор в сети
Разоблачение самых популярных заблуждений посеяло раздор в сети
Спор об устройстве быта между мужчинами и женщинами привел к расколу в соцсетях
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0326 августа

«От просмотра начинает тошнить»

Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
18:47Сегодня

Российская телеведущая пережила паническую атаку на праздновании дня рождения

17:57Сегодня

Познер перечислил недостатки демократии

17:06Сегодня

Новый наставник «Голоса» раскрыл свою цель на проекте

Интернет и СМИ00:0421 августа
Фред Роджерс

«Унижение людей сводит меня с ума»

50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
15:50Сегодня

Украинских журналистов избили в прямом эфире

15:43Сегодня

В популярной программе для Android обнаружен опасный вирус

15:06Сегодня

Прокурор из Донбасса ставила «классы» коммунизму, нацизму и ДНР

Интернет и СМИ00:0418 августа

Чуда не произошло

Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
14:54Сегодня

Люди рассказали о самых безумных выходках психически больных родственников

13:54Сегодня

«ВКонтакте» упал

13:43Сегодня

Скабеева восхитилась Зеленским после освобождения российского журналиста

Россия
В смерти россиянки после удаления зуба обвинили пьяных врачей
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
Полицейских наказали за рейды «Льва против» в московской «Яме»
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
Отказ мэрии Москвы в согласовании акций 31 августа признали законным
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
«Живые дети вместо мертвых цветов»
 
Все материалы
Мир
Россия рассказала о беспределе США
Сжигая кресты
Они закатывают вечеринки в честь Гитлера и мечтают о своей Америке: как живут нацисты США
Уход Трампа назвали условием разрешения палестино-израильского конфликта
«Там можно найти пришельцев»
 
Россия отреагировала на новые санкции США
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
Россия решила поручиться за террористов ради США
Все материалы
Бывший СССР
Президент Литвы провел тайную встречу для обсуждения отношений с Белоруссией
Кирилл ВышинскийУкраинский суд освободил Кирилла Вышинского
Обвинения не сняты, но российский журналист намерен доказать свою невиновность
США одобрили кандидата на занимаемый кумом Порошенко пост
«Они считают, что у них тоже получится»
Оппозиция готова взять власть в Абхазии. Как это изменит страну и ее отношения с Россией?
В Белоруссии отказались комментировать визит советника Трампа
«Кому-то расскажешь — перережу глотку»
Сотни женщин в Армении рассказали о насилии и инцесте. Теперь их травят даже политики
Зеленский выступил за присоединение США к «нормандскому формату»
Все материалы
Экономика
Россиян задумали лишить здоровых продуктов
Вверх дном
Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?
«Яндекс.Такси» взлетит
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Медведев раскрыл суть российского бюджета
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
ЦБ увековечил ВГИК
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Юная спортсменка заявила, что патрульные угрозами заставили ее заняться сексом
Заподозренных в надругательстве над волейболисткой полицейских арестовали
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
После обрушения стены в Новосибирске задержали трех человек
«Я тебя застрелю, закрой рот»
Российские полицейские выступили против беспредела начальников. Им грозили убийством
В Москве двое полицейских незаконно оформили 64 тысячи мигрантов
Все материалы
Наука и техника
Найдена могила сотен принесенных в жертву детей
Куда уж больше!
Samsung выпустила огромный телефон за 90 тысяч рублей. Кому он нужен?
Раскрыты главные особенности Су-47
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Россия захотела создать для Турции истребитель пятого поколения
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
F-35I ударили по Ираку
Все материалы
Спорт
Бывший игрок «Ливерпуля» притворился астматиком и угодил в тюрьму
US Open-2019. Серена Уильямс и Мария Шарапова«Она меня ненавидит»
Серена Уильямс разгромила Шарапову на US Open. Она побеждает россиянку уже 15 лет
Олимпийский чемпион напал на проститутку и поплатился
Красные идут
Лидерство «Ливерпуля», обидное поражение МЮ и первая победа «Челси» — главные события тура АПЛ
Российский лыжник негативно оценил возможность работы в Госдуме
Майк Тайсон«У нас будет аквапарк и самая длинная ленивая река»
Майк Тайсон — фанат марихуаны. Он строит свой наркотический «Диснейленд»
Погба призвали убраться из «Манчестер Юнайтед»
Все материалы
Культура
Опубликован трейлер нового «Джокера»
«Протестная музыка по-своему хороша, но она не для меня»
Как 18-летний МС Сенечка делает самый добрый рэп в России
Майли Сайрус сделала новую татуировку после неожиданного развода с мужем
Гражданин Икс
Ковбой, гей, рекордсмен чартов: кто такой рэпер Lil Nas X и почему он завоевал мир
Названа самая популярная песня лета
Snoh AalegraГлавная новая музыка
Безумные летние танцы, грациозный неосоул и интимные истории от Shura
Главную героиню «Холодного сердца» отказались делать первой ЛГБТ-принцессой
Все материалы
Интернет и СМИ
Помешанная на яйцах девушка вызвала споры в сети из-за неадекватного поведения
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Российская телеведущая пережила паническую атаку на праздновании дня рождения
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Познер перечислил недостатки демократии
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Все материалы
Ценности
Украинец нашел способ разбогатеть на отходах
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
В женской моде появился новый откровенный тренд
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Фанатов смутила «волосатость» Эмили Ратаковски
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Невеста высмеяла своего жениха за подаренное ей позорное помолвочное кольцо
Все материалы
Путешествия
У Sukhoi Superjet 100 лопнуло лобовое стекло при посадке
«Что ты будешь есть, раз у тебя закончились деньги?»
Как россиянин добрался до Замбии и увидел счастье и смерть
Туристка свалилась в океан при попытке забраться на яхту и умерла
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Пострадавшая в турецком отеле 12-летняя россиянка умерла
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Туристы массово начали покидать Сочи
Все материалы
Из жизни
Полицейский снял от первого лица сердечно-легочную реанимацию ребенку
Дочь самурая
История наследницы древнего японского клана, которая перебралась в Россию
Медведь покалечил собиравшую ягоды россиянку
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Погоня голого преступника за полицией попала на видео
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Врач извлек из уха пациента живую пчелу
Все материалы
Он спас VW и вывел Audi в элиту. Умер Фердинанд Пиех
Главные проекты легендарного инженера и топ-менеджера
Всё о новом Mercedes-Benz GLE Coupe и его AMG-версии
Самые важные и интересные факты о самом большом купе-кроссовере из Штутгарта
Самые крутые машины московской полиции
Mercedes-AMG GLS 63 и другие поводы завидовать полицейским
Автомобили от люксовых брендов
Как ведущие дома моды и бутиковые фирмы стали частью автомобильной отрасли
В России появятся два новых китайских кроссовера
Истребители сели на недостроенное шоссе в России
Названа любимая «Лада» самых возрастных водителей
Все материалы
Дом
Украинцы начали скупать российское жилье
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
Раскрыты условия бесплатной аренды жилья в Москве
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Россияне полюбили коммунальный быт
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Жерар Депардье стал землевладельцем в Белоруссии
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Российским читателям облегчили жизнь
Объявился один из лидеров по развитию экологии в России
Все материалы