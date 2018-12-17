Спор об устройстве быта между мужчинами и женщинами привел к расколу в соцсетях

Пользователь Twitter под ником kat hasty удивилась мужчинам, которые живут в полупустых квартирах с минимумом необходимой мебели. Ее публикация породила споры в сети.

Девушка опубликовала фотографию мужского жилища, в котором находились только телевизор и мягкое кресло. «Парни действительно живут в таких квартирах и не видят никаких проблем», — подписала она.

Публикация быстро стала вирусной и набрала почти 150 тысяч лайков. Часть подписчиков принялась защищать такое обустройство квартиры. «Я чувствую нападки персонально на себя», — ответил пользователь по имени Джейк, сопроводив пост снимком своей квартиры. «Моя гостиная с января», — похвастался юзер Энтони Конгпан (Anthony Kongphan) пустой комнатой с нераспакованными коробками.

Большинство юзеров сошлись во мнении, что полупустая комната — это функционально и удобно.

Некоторые пользователи решили атаковать в ответ. «А у девушек вот такие ванные комнаты, и они не видят никаких проблем», — прокомментировал пользователь Брайан изображение захламленного умывальника. «Нас поймали!! У нас больше кремов, средств по уходу за волосами и хайлайтеров, чем у вас мебели в доме!!» — парировала подписчица по имени Кортни.

Ранее блогер Сара Шакил (Sara Shakeel) опубликовала в Instagram фотографию пассажирского самолета, усыпанного бриллиантами. Драгоценные камни на обшивке «Боинга» компании Emirates посеяли раздор среди ее подписчиков.

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